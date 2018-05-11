Врач из Бреста: Буду рьяно защищать свой дом от аккумуляторного завода 5 11.05.2018, 7:59

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История доктора-активистки, которая рискнула своей работой ради общего блага.

Врача-невролога Татьяну Фесикову, которая активно борется против строительства аккумуляторного завода ООО «АйПауэр», уволили из центральной городской больницы Бреста.

Врача из Бреста уволили после митинга против аккумуляторного завода.

По словам администрации больницы, приказ об увольнении подписан 4 мая «в связи с принятием на работу основного работника».

Татьяна Фесикова полагает, что причиной стал ее выступление на митинге «Брест против свинца» в парке Воинов-интернационалистов 29 апреля. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту «Радыё Свабода».

- Я в больнице работала 16 лет: с 2002 по 2008 год на полную ставку, а с 2008-го на полставки по совместительству. Брала дежурства, так как мое основное место работы с медициной практически не связано, но я хотела поддерживать свою квалификацию, категорию. Поэтому за копейки, которые там платят, я дежурила, дабы не потерять свой диплом и стаж.

В воскресенье состоялся этот митинг, на котором я выступила. А в понедельник 30 апреля мне позвонили, что я могу на работу не выходить. 2 мая я встретилась с главным врачом, который сказал, что приходит основной работник и в моих услугах больше нет нужды.

- То есть вы связываете свое увольнение с вашей активностью против строительства аккумуляторного завода?

- Я так полагаю, ведь ставки в отделении есть и не было необходимости меня увольнять, чтобы принять нового человека. Я обратилась за помощью к адвокатам, они готовят запросы в больницу. Буду добиваться своего восстановления. Поддержки медицинских работников, к сожалению, не чувствую. Мне даже сказали кулуарно, что я, мол, сама виновата и если бы не лезла на рожон, то ничего этого не произошло бы. И что мне не найдется места ни в одной государственной организации Бреста, так как выступаю против завода и чиновников.

Сразу у нас была надежда, что строительство можно приостановить. Но теперь видим, что никакие наши указания на недостатки и фальсификации никому не интересны. Поэтому мы стали обращаться к чиновникам жестче и выражать свое недовольство и недоверие к тому, что они делают. Я думаю, с этим связано и мое увольнение. И это ведь не единственный случай. Некоторых коллег по инициативной группе предупреждали на работе, одному продлили контракт, но только на один месяц.

Я отстаиваю свои интересы и интересы других граждан, которые будут жить непосредственно около него. Я живу за четыре километра от этого злосчастного предприятия. Там у меня дом, в который вложены средства, силы, время и отдана половина жизни. Поэтому я рьяно защищаю свой дом и буду продолжать это делать, потому что там живет моя семья. У меня дороги назад нет.

- В чем, на ваш взгляд, основная опасность аккумуляторного предприятия?

- Активисты нашли многочисленные нарушения, нестыковки в документах. И никто не дает никаких объяснений. Мы направили около девяноста запросов в различные инстанции, но ответы отовсюду одинаковы: нарушений не выявлено, все в порядке.

Мы подавали в суд, но проиграли. Сейчас готовим еще один иск.