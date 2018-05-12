Безмолвие 1 Виктория Ивлева

12.05.2018, 12:49

Виктория Ивлева

Фото: civilforum.com.ua

Почему российские деятели искусства не поддерживают своего коллегу, директора «Гоголь-центра»?

Неотступно думаю об Алексее Малобродском, закованном в наручники в больничной палате.

А еще думаю о том, что вчерашним вечером в «Ленкоме» шел «Вишневый сад» со Збруевым, в «Современнике» - спектакль «Шагает солнце по бульварам», посвященный легендарным создателям этого театра, на «Таганке» - немеркнущий «Тартюф», и во МХАТе что-то шло, и на Малой Бронной, и в Моссовете, и в РАМТе, и в ТЮЗе и еще в почти ста семидесяти московских театрах.

И ни один из театров - ни один! - не отменил представление.

Ни в одном из театров не вышел на сцену главный режиссер и не обратился к публике со стоном, со словом, с глаголом.

Ни на одних московских подмостках не состоялось акции солидарности с мучимым властью достойнейшим человеком.

Ни в одном театральном фойе не было ни одного жеста сострадания.

Ни один из великих лицедеев не обратился к почтенной публике в антракте и не напомнил ей о наручниках на человеке с тяжело больным сердцем.

ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОГО ТЕАТРА осталось глухо к человеческой боли.

ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОГО ТЕАТРА оказалось неспособно к коллективной солидарности.

Как же это? Что это?

Где вы, мастера театра, - все вместе?

Где ты, театр, как коллективное действие в борьбе за человека, который, как говаривал герой одной известной и игранной многими пьесы, звучит гордо?

А нет тебя.

Безмолвствуешь.

И ничего кроме липкого страха и банальной трусости за этим не стоит...

А на фига ты мне нужен, такой театр? Театр, который со сцены рассказывает о добре, чести, солидарности, а в жизни трусит встать плечом к плечу на защиту одного из своих товарищей?

А что бы вам было, если бы коллективно, публично, со сцены все вместе вступились?

Вот даже интересно.

Театры бы ваши позакрывали, что ли? Волчек бы отправили на пенсию? Захарова бы не сделали в следующий раз доверенным лицом Президента? Женовача перевели бы в глухую провинцию у моря руководителем самодеятельности?

Самим-то не смешно?

А если даже и так, то что с того - разве гуманистический театр не говорит о том, что попервей всего жизнь человека?

И не надо рассказывать, как вы не можете рисковать всей труппой из-за одного. Потому что на самом деле только так и надо, чтобы все рисковали - за одного.

Ибо только так и выручают своих.

Юрия Петровича на вас нет. Он бы сдюжил. И его Таганка встала бы за Малобродского.

Виктория Ивлева, Фейсбук