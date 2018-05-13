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Норвежская компания представила самый длительный круиз в мире

  • 13.05.2018, 11:59

Продолжительность плавания на лайнере «Солнце викингов» - 245 дней.

Компания «Viking Ocean Cruises» из Норвегии предложила своим клиентам самый длительный за всю историю кругосветный морской круиз на лайнере Viking Sun, пишет tio.by.

Продолжительность нового кругосветного круиза — 245 дней.

В ходе путешествия туристы посетят 59 стран на всех континентах (за исключением Антарктиды). Стоимость круиза составляет около 90 000 долларов. На борту лайнера пассажиров ожидает насыщенная развлекательная и культурная программа: музыкальные концерты, семинары, лекции и мастер-классы.


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