Норвежская компания представила самый длительный круиз в мире 13.05.2018, 11:59

Продолжительность плавания на лайнере «Солнце викингов» - 245 дней.

Компания «Viking Ocean Cruises» из Норвегии предложила своим клиентам самый длительный за всю историю кругосветный морской круиз на лайнере Viking Sun, пишет tio.by.

Продолжительность нового кругосветного круиза — 245 дней.

В ходе путешествия туристы посетят 59 стран на всех континентах (за исключением Антарктиды). Стоимость круиза составляет около 90 000 долларов. На борту лайнера пассажиров ожидает насыщенная развлекательная и культурная программа: музыкальные концерты, семинары, лекции и мастер-классы.