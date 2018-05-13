«Больше улиц Костюшко, больше Костюшко в нашей жизни!» 13.05.2018, 12:17

Репортаж с открытия первого памятника национальному герою

Белорусы могут и сами. Всем миром собрали средства, получили все разрешения, установили первый в Беларуси памятник сыну белорусской земли, национальному герою Беларуси, Польши и США Тадеушу Костюшко. Торжественное открытие состоялось в месте, где родился наш знаменитый земляк, говорится в репортаже «Белсата» с места события.

«Выдающемуся сыну Беларуси от благодарных соотечественников». Наконец-то белорусы установили первый памятник Тадеушу Костюшко.

Собирали средства с помощью краудфандинга. Власти дали все разрешения. Торжественное открытие состоялось в Меречовщине, присутствовали жертвователи и почетные гости из Беларуси и зарубежья. Идея установить памятник возникла после скандала, возникшего в Золотурне, где белорусская диаспора в Швейцарии к 200-летию смерти Костюшко устанавливала скульптуру, а польское посольство в этой стране стало добиваться, чтобы на памятнике не было надписи: «Выдающемуся сыну Беларуси от благодарных соотечественников».

«Алесь Сапега поставил памятник в Швейцарии, и мы начали ныть, что какие-то проблемы, кому-то какая-то вывеска не нравится. Самое конструктивное, это не ныть, а делать. И тут я подумал: Боже, в Беларуси нет ни одного памятника Костюшко. Такая возможность, такой момент! Люди на подъеме, все говорят, «Костюшко НАШ !!! У нас никто не заберет Костюшко! » – «Давайте 5, 10, 15 рублей. Костюшко наш, вот во что это вылилось», – говорит инициатор создания памятника Глеб Лободенко.

Тадеуш Костюшко — руководитель освободительного восстания 1794 года в Речи Посполитой, принимал участие в войне за независимость Соединенных Штатов.

«Очень горжусь Тадеушем Костюшко, что он мировой герой и родился в нашем городе. И крестился в нашем храме, в котором крестилась я», – говорит жительница Косово Леокадия Гурцевич.

«Тадеуш Костюшко должен занять почетное место в нашем национальном пантеоне. При том, что он герой и Польши, герой США. Это такая личность Мира», – рассказывает Андрей Воробей из клуба исторических реконструкторов «Рубеж».

Памятники легендарному генералу стоят в Кракове, Лодзи, Золотурне, Бостоне, Вашингтоне, Детройте, Чикаго и других городах. В Беларуси же до сих пор были только бюсты Костюшко на территории американского посольства в Минске и в деревне Малые Сехновичи Жабинковского района. Самая высокая гора в Австралии, остров на Аляске, город в Миссисипи, а также площади, улицы, парки, разных стран мира названы в честь Костюшко, на родине же всего несколько улиц носят его имя.

«Вот такие события, как сегодняшнее открытие памятника, настраивают на позитивный лад. Памятников хочется больше. Более улиц Костюшко, более Костюшко в нашей жизни», – предлагает греко-католический священник из Гродно отец Андрей Крот.

«Белорусы начали переосмысливать, кто такой Костюшко и где они, национальные герои. Что наша национальная история начинается не со Второй мировой. И придет время, когда мы будем изучать не две страницы, а целые книги, лекции и ходить на них », – считает Алесь Сапега из объединения «Белорусы Швейцарии».

Скульптуру отлили в Украине согласно проекту белорусского скульптора Геника Лойко. Имена жертвователей будут храниться в музее.