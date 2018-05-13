В китайском ресторане бесплатно кормят неупитанных клиентов 1 13.05.2018, 14:47

Чтобы получить еду и пиво задаром, надо пройти простой квест.

Один из ресторанов в китайском городе Цзинань предлагает посетителям бесплатную еду и пиво, если они смогут протиснуться через узкие металлические решетки, установленные на входе в заведение, пишет segodnya.ua.

Владелец закусочной Чжао Ланг придумал такой ход не только для того, чтобы привлечь клиентов, но и напомнить им о соблюдении диеты и необходимости следить за своим весом.

На входе в ресторан установлены металлические решетки с разной шириной. Например, тому, кто сумеет протиснуться в самый маленький пробел в 15 см, гарантированы бесплатные блюда и пиво в течение всего вечера.

Следующий уровень сложности составляет 18 см — клиенту, пробравшемуся через это узкое отверстие, подадут бесплатно пять сортов пива.

Клиентам, которые смогут "вписаться" в третий пробел на 25 см, будет предоставлено одно бесплатное пиво.

Следующая "дверь" шириной 30 см не предлагает скидку, но сообщает: "Ваша фигура в пределах нормы, вы не должны просить больше".

Вход в ресторан

А последний проход, который, по словам владельца Чжао Ланга, является "исключительно широким", задает клиенту намекающий вопрос: "Вы уверены, что должны пить пиво?".

Такой ход привлек в ресторан множество посетителей: каждый вечер у входа в заведение выстраивается огромная очередь желающих попробовать свои силы и измерить фигуру, а также получить бесплатные напитки.

Кстати, как утверждает владелец заведения, ежедневно хотя бы один человек проходит через самый узкий проход в 15 см, и все они — женщины.