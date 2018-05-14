Попавшего под Каменцем в ДТП с детьми украинского водителя задержали 2 14.05.2018, 13:50

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Двое детей находятся в тяжелом состоянии.

В Беларуси возбудили уголовное дело против украинского водителя микроавтобуса, который утром 13 мая попал в ДТП около белорусского Каменца, перевозя детей в микроавтобусе, передает «Радыё Свабода». В результате аварии один ребенок погиб, еще шестеро ранены, из них двое - в тяжелом состоянии. Водителя задержали, решается вопрос о мере пресечения.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

К украинским детям, которые попали в ДТП, в Беларусь приехали родители, но врачи еще не отпускают их домой.

Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей, пострадавших в автокатастрофе под Каменцем.

«Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока что речь про их транспортировку в Украину не идет», - сказал Карпицкий.

В следственном комитете Беларуси сообщили, что дальше выясняют обстоятельства ДТП в Каменецком районе.

По данным следствия, в 7 утра 13 мая гражданин Украины 1976 года рождения, управляя автомобилем Renault Master, двигался по автодороге Р-98 и допустил столкновение с погрузчиком «Амкодор 332С01», который двигался в попутном направлении. По версии следствия, водитель Renault Master проявил невнимание к дорожной ситуации и не успел избежать столкновения.

Выяснено, что этот автомобиль был в числе четырех микроавтобусов, что перевозили домой в Украину подростков, которые участвовали в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик раньше без приключений, о чем свидетельствуют показания пассажиров этих машин.