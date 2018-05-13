Стали известны подробности ДТП с украинскими детьми под Каменцем 1 13.05.2018, 21:07

2,083

Фото: gaibrest.by

Белорусские медики прооперировали ребенка из Украины, который серьезно пострадал.

Ребенка из Украины, который после аварии под Каменцем находился в крайне тяжелом состоянии, прооперировали в местной районной больнице, сообщили tut.by в пресс-службе Минздрава. До этого мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работало несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния ребенок переведен в Брестскую областную больницу», — рассказали в Минздраве.

Еще пятерых пострадавших перевезли в Брест раньше. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Члены республиканского консилиума сейчас работают с каждым ребенком и корректируют его лечение.

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов, а из Минска — детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог.

Напомним, в результате ДТП один ребенок погиб.

13 мая около семи часов утра на 54-м км автодороги Р-98 Каменец — Шерешево — Свислочь вблизи деревни Мартынюки произошла авария. Пострадали дети из украинской команды по футболу.

Стало известно, что 13-летний погибший ребенок жил в украинском городе Сумы. Его родители уже выехали в Беларусь. По предварительной информации, во время ДТП мальчик находился на переднем пассажирском сиденье микроавтобуса.

Дети возвращались из неофициальной поездки в Польшу. Там они перенимали опыт у местных футболистов.

На трассе водитель Renault Master врезался в двигавшийся в попутном направлении погрузчик «Амкодор».