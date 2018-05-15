В Орше сожгли Jaguar и Mercedes местного бизнесмена 11 15.05.2018, 12:20

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Причиненный ущерб оценен в $70 тысяч.

В Орше неизвестные сожгли два дорогих автомобиля: Jaguar XF и Mercedes GL, которые принадлежат местному предпринимателю. Об этом tut.by сообщили читатели.

Как рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, инцидент произошел в ночь на 14 мая. Оршанский РОСК возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 3 ст. 218 УК Беларуси (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества). Причиненный ущерб оценен в 140 тысяч рублей.

В рамках расследования назначены экспертизы, которые позволят установить причину пожара.