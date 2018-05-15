Беларусь и Россия договорились, как во время ЧМ по футболу иностранцы будут пересекать границу 2 15.05.2018, 13:21

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Фото: transler.ru

Соглашение будет подписано в ближайшее время.

В ближайшие дни Беларусь и Россия должны подписать спортивное соглашение, которое облегчит путешествия внутри Союзного государства граждан третьих стран во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом рассказали на круглом столе в Минске, сообщает tut.by.

— Сейчас наши граждане пользуются свободой передвижения. Каждый год сотни тысяч белорусов ездят в РФ, россиян — в Беларусь и практически не чувствуют себя иностранными гражданами — отметил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. — Было немало сделано к чемпионату мира по футболу. Сейчас готовится спортивное соглашение — по гражданам третьих стран на территории Союзного государства. Оно должно, с одной стороны, облегчить передвижение болельщиков, а, с другой стороны, усилить контроль за лицами, которые вызывают интерес правоохранительных органов.

В России на время чемпионата разрешили безвизовый въезд в страну обладателям паспортов болельщиков. По спортивному соглашению они смогут находиться и на территории Беларуси. Иностранцы без фан-карт, получившие российские визы, должны будут въезжать через международные пункты пропуска, которых между двумя странами нет. Ранее сообщалось, что российская сторона на время чемпионата установит на границе временные пункты досмотра.

Планируется, что в Россию на чемпионат мира по футболу приедет около 3 миллионов туристов, из них около 1,5 миллионов иностранцев. Ожидается, что многие из них поедут в Россию транзитом через Беларусь.

— В ближайшие дни спортивное соглашение будет подписано, — сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко.

Въезд по спортивному соглашению будет действовать за 15 дней до и 15 дней после чемпионата мира по футболу.

У МВД двух стран есть большой список лиц, за которыми нужен особый контроль, — в нем 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона внесено в базу по инициативе российской стороны.

По информации Дмитрия Демиденко, в течение месяца между МВД Беларуси и России организуют закрытый канал связи, для того чтобы передавать информацию безопасно.