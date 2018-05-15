В Австралии создали пиво для космонавтов 15.05.2018, 14:22

Теперь даже в условиях невесомости можно пить пиво из бутылок, а не из тюбика.

Австралийская компания 4 Pines Brewing создала новый напиток, пишет dsnews.ua.

В создании "космического" пива Vostok Space Beer ее помогала компания Saber Astronautics Australia.

Благодаря новой таре космонавту не будут выдавливать напиток из тюбика. Емкость похожа на привычные стеклянные бутылки, но горлышко значительно дольше обычного. Это сделано с той целью, чтобы пиво не "выпадали" из бутылки, а плавно тянулось со дна в ротовую полость за счет специального гнета, и содержалась силой поверхностного натяжения.

Само же пиво будет с низким количеством газов, но достаточным для того, чтобы насладиться вкусом продукта. Австралийский предприниматель Джейсон Хелд отметил, что в космосе лицо и рот опухают, поэтому, при разработке "космического" напитка, одной из целей было создать такой вкус, чтобы преодолеть эти трудности.

Несмотря на то, что у космонавтов уже была возможность насладиться этим напитком в невесомости, пиво Vostok Space Beer создано специально для космонавтов. Оно тестировалось в условиях микрогравитации над Флоридой.