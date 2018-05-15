Игорь Жданов: Крымский мост долго не простоит и рухнет из-за природных условий 3 15.05.2018, 18:55

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Игорь Жданов

Фото: Facebook

РФ после возвращения оккупированного Крыма придется заплатить за ущерб, нанесенный строительством Крымского моста.

Министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов отказался комментировать российским СМИ введение в эксплуатацию Крымского моста. Об этом он написал в Facebook, передает gordonua.com.

"С прессой и телевидением страны-оккупанта и агрессора принципиально не общаюсь. Прошу не беспокоить. Более того, уверен, что этот так называемый мост долго не простоит и рухнет из-за природных условий, которые не позволяют строить такого рода объекты в той локации", – подчеркнул министр.

Жданов добавил, что России после возвращения оккупированного Крыма придется выплатить Украине крупную компенсацию.

"Ей придется сполна расплатиться за колоссальную ущерб, который это незаконное и варварское строительство нанесло экологии Черного и Азовского морей. Речь идет как минимум о десятках миллиардов гривен", – отметил он.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Транспортный переход через Керченский пролив строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.

В марте 2018 года ведомство уточнило, что уже в мае проезд будет открыт для легкового транспорта и пассажирских автобусов.

15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Крымский мост. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать украинский Крым.