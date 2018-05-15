ЧМ-2018: Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей

ЧМ-2018: Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей4
- 15.05.2018, 22:45
Ранее белорусский хоккеист установил антирекорд чемпионатов мира.
В заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 сборная Беларуси проиграла Словакии (4:7), передает «Трибуна».
Отметим, что в составе белорусов отличился Александр Китаров, ассисты на счету Степана Фальковского и Сергея Дрозда.
Таким образом, Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей на мировых первенствах.
Напомним, чемпионат мира в Дании 7-й для Дрозда. Форвард установил антирекорд, не набрав очков в 38 играх подряд.