ЧМ-2018: Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей 4 15.05.2018, 22:45

Сергей Дрозд

Ранее белорусский хоккеист установил антирекорд чемпионатов мира.

В заключительном матче группового раунда ЧМ-2018 сборная Беларуси проиграла Словакии (4:7), передает «Трибуна».

Отметим, что в составе белорусов отличился Александр Китаров, ассисты на счету Степана Фальковского и Сергея Дрозда.

Таким образом, Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей на мировых первенствах.

Напомним, чемпионат мира в Дании 7-й для Дрозда. Форвард установил антирекорд, не набрав очков в 38 играх подряд.