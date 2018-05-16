Курт Волкер: России есть что скрывать 16.05.2018, 10:28

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Курт Волкер

Именно поэтому боевики на Донбассе не допускают наблюдателей ОБСЕ к российской границе.

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" 15 мая специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

15 мая американский дипломат посетил Донбасс.

"В ОБСЕ говорили о свободе передвижения, о давлении, о том, что, начиная с февраля, перед ними встают все большие сложности в получении доступа к российско-украинской международной границе. Согласно своим полномочиям, они имеют право там быть и они должны иметь право передвигаться по оккупированной территории. Такие ограничения исключают для них возможность выполнения своей работы", – заявил Волкер.

В ответ на комментарий журналиста, что на границе "происходит что-то такое, что российская сторона не хочет демонстрировать", Волкер сказал: "Да, именно так они и сказали".

"Давайте понимать, что… на всем пути до границы установлены пропускные пункты. Это означает, что заранее идут сообщения: "Хорошо, едет ОБСЕ, готовьтесь, чтобы они ничего не увидели". Так было. Пока они доедут, им не разрешалось там ночевать, и они должны были возвращаться, пока светло, поэтому на границе не было достаточно эффективного наблюдения. Однако даже это изменилось, и теперь они не могут даже попасть туда, поэтому думают, что там что-то есть, и Россия просто не хочет, чтобы они это видели", – рассказал американский дипломат.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции с сентября 2017 года ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе. Украинская сторона выступает за то, чтобы миротворцы взяли под контроль всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.