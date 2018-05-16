Американец нашел под капотом машины невероятный клад 16.05.2018, 12:24

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Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Находка весила около 25 килограмм.

Американец из города Гейлорд (Мичиган, США) по имени Келлен Мур нашел под капотом своей машины невероятный клад весом 25 килограмм, пишет segodnya.ua.

Мужчина рассказал, что как раз направлялся на работу, когда автомобильный кондиционер стал издавать странные звуки. Он остановил машину, заглянул под капот и увидел шишки. Они заполняли все свободные места в двигательном отсеке и толстым слоем покрывали мотор. Мужчина снял их на видео, закрыл капот и поехал дальше.

Мур купил машину всего полтора месяца назад, и тогда в ней не было шишек. И он, и его знакомый сходятся во мнении, что их натаскали туда белки. "Тут часто такое бывает. Рано или поздно что-то подобное случается с каждым. Только не в таких масштабах", — говорит Аври в интервью изданию Mlive. По его словам, с точки зрения местных белок автомобиль — это идеальное место для хранения запасов. "Довольно практично, пока твое гнездо не уедет", — добавил он.