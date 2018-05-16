Василий Шлындиков: Кто пойдет в страну, где вместо юриспруденции инквизиция? 1 16.05.2018, 16:38

Василий Шлындиков

«Дело Мотовело» - сигнал для собственников холдингов.

Экс-руководитель предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков заявил «Радыё Рацыя», что «преследование бизнесмена Александра Муравьева никакого отношения к праву не имеет».

- Преследование бизнесмена похоже на какое-то иезуитство. Никакого отношения к праву это не имеет. Если ему добавят срок заключения, то это будет тревожный сигнал для всех собственников холдингов, - считает Шлындиков. - Ведь, если какое-то предприятие этого холдинга сделает ошибку, например, что-то недоплатит (а сделать ошибку очень просто, потому что законы и кодексы очень запутали), то руководитель холдинга сядет в тюрьму. Но по той же логике нужно судить и министров за неуплату налогов предприятиями, так как они же их курируют.

- Суд над Муравьевым может ухудшить инвестиционный климат в Беларуси?

- Инвесторы, безусловно, примут информацию к сведению. Но российские инвесторы, как я вижу, думают, что они здесь будут хозяевами, как у себя дома. Эти не боятся вкладывать деньги. Но это до поры до времени, пока не начнутся проблемы. А западные инвесторы пока не спешат в Беларусь. Кто пойдет в страну, где вместо юриспруденции инквизиция?

Напомним, бывший собственник "Мотовело" Александр Муравьев вчера выступил в суде с последним словом. За неуплату налогов его уже приговорили к 11 годам заключения, а теперь вновь судят по той же самой статье. Новый приговор по "делу Муравьева" озвучат 30 мая.