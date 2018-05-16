Единоросс Котлер обнаружен мертвым в Москве 16.05.2018, 19:05

Юрий Котлер

В московской квартире нашли мертвым члена экспертного совета «Единой России» Юрия Котлера.

В Москве найден мертвым член экспертного совета «Единой России» Юрий Котлер, сообщили РБК источник в ГУ МВД Москвы. Об обнаружении тела Юрия Котлера также сообщает источник ТАСС.

Источник РБК сообщил, что тело Юрия Котлера было найдено в квартире на Большой Никитской в доме № 43.

«Следователи выехали на место происшествия. Проводится осмотр. Одна из основных версий произошедшего — самоубийство», — сказала старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК по Москве Юлия Иванова.

Основной версией расследования гибели Юрия Котлера является самоубийство, подтвердил источник РБК в ГУ МВД по Москве. «На месте происшествия была обнаружена записка, из которой ясно, что самоубийство было совершено по личным мотивам», — отметил источник.

Юрий Котлер вошел в состав экспертного совета «Единой России», возглавляемого Борисом Грызловым в феврале 2018 года. На момент смерти Котлер являлся заместителем генерального директора — директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

В пресс-службе «Единой России» сказали, что Юрий Котлер на момент смерти не входил в руководящие органы партии и являлся членом Экспертного совета. Сейчас расследованием занимаются правоохранительные органы, которые должны сделать свои выводы, подчеркнули в пресс-службе.

Юрий Котлер родился в Москве в 1968 году, окончил журфак МГУ и в начале 1990-х годов работал журналистом. С 2003 по 2006 год он являлся руководителем департамента по связям с общественностью МФО «Менатеп». С 2008 года Котлер возглавлял проект «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». В рамках партийной работы он также был советником председателя высшего совета «Единой России», членом Генерального совета партии.

В 2013 году Котлер перешел в ВТБ, где стал старшим вице-президентом. Сам Котлер тогда заявил «Коммерсанту», что принял «интересное предложение» от банка, однако не намерен уходить с партийной работы и собирается продолжить руководство кадровым проектом ЕР. При этом источник издания в ЕР утверждал, что Котлер еще за полтора года до перехода в ВТБ искал место «в любой крупной бизнес-структуре, желательно в банке». В 2015 году Котлер покинул ВТБ и перешел на работу в НМТП. В 2016 году он был выведен из состава Высшего совета «Единой России» после съезда партии.

На прошлой неделе в Москве в возрасте 72 лет умер президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин. Он также входивший в экспертный совет «Единой России», состоявший из 31 члена.