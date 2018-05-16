Российский бизнес выступил против закона о наказании за соблюдение санкций 16.05.2018, 19:35

Российские предприниматели выступили против уголовной ответственности за исполнение санкций США.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против рассматриваемого Госдумой законопроекта об уголовной ответственности за исполнение введенных против России иностранных санкций на территории РФ. Принятие данной нормы "категорически недопустимо", говорится в заявлении организации, распространенном в среду, 16 мая, передает DW.

"Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным", - заявило руководство РСПП.

Риск вторичных санкций и еще большее негативное влияние на экономику

В организации считают, что исполнение новой нормы российскими предпринимателями - если ее примут - может привести к введению против них "вторичных санкций" и ограничению их возможностей работы на глобальном рынке, а в конечном счете - к "еще большему негативному влиянию на российскую экономику".

Кроме того, законопроект противоречит политике российского президента "по отказу от избыточной уголовной ответственности", а также "создает дополнительные условия для административного давления на бизнес", считает организация. Он также "создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата", отмечается в заявлении.

Законопроект принят в первом чтении

Днем ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Уголовный кодекс, устанавливающих уголовную ответственность за выполнение иностранных санкций в РФ. Документ предусматривает наказания - до четырех лет лишения свободы, принудительные работы на аналогичный срок либо штраф до 600 тысяч рублей. Среди авторов законопроекта - председатели обеих палат Федерального собрания Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

В сопроводительных материалах отмечается, что данный законопроект разработан в целях реализации другого федерального закона - "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", или, как его называют, о контрсанкциях. Этот документ был тоже принят 15 мая в первом чтении. Второе чтение обоих проектов запланировано на 17 мая.