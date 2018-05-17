Академик из РФ: Крымский мост рухнет после первого природного катаклизма 14 17.05.2018, 8:38

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Мост построен на таком участке земной коры, где он долго не сможет простоять.

Введенный в эксплуатацию Крымский мост не выдержит природных условий, которые имеются в Керченском проливе. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Российской академии наук, Института водных проблем РАН Юрий Медовар в эфире телеканала ZIK.

"Я просто боюсь, что до первого природного катаклизма. На этом на нем можно будет поставить крест. ...Этот мост – чисто политическое решение, а не экономическое или целесообразное", – заявил он.

По словам Медовара, в районе Крымского моста есть и геотермальные проблемы, и сложный температурный режим, и угроза ледостава из-за опреснения морской воды впадающими в море реками.

"В общем, все, что можно, – в этом месте есть. Вот если есть понятие "ад", давайте гипотетически представим, что это – ад. Все дерьмо, которое бывает в природном катаклизме, в строении земной коры, – вот там все и собрано. Все отрицательное, все негативное, а мы там мост построили", – отметил ученый.

15 мая Путин открыл Крымский мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым. Он проехался по мосту за рулем КамАЗа.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что транспортный переход "обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что будут работать над введением санкций против юридических и физических лиц, причастных к незаконному строительству моста.

Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет европейские компании, которые могли участвовать в строительстве моста из России на оккупированный полуостров.

В Европейском союзе отметили, что с помощью этого транспортного перехода Кремль пытается усилить интеграцию Крыма в состав РФ.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США осуждают открытие моста. Она подчеркнула, что строительство, которое проводилось без разрешения правительства Украины, является "напоминанием о постоянной готовности России нарушать международное право". Также Нойерт напомнила, что ряд российских компаний, участвовавших в строительстве моста, находятся в санкционном списке США.