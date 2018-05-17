Белорусские правозащитники присоединились к глобальной акции солидарности с Дмитрием Полиенко 17.05.2018, 19:17

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Акцию солидарности проводит международная правозащитная организация Amnesty International.

Узник совести Дмитрий Полиенко свой день рождения, который приходится на субботу, 26 мая, вынужден будет встречать за решеткой.

По этому поводу Волонтерская служба ПЦ «Вясна» присоединяется к глобальной акции солидарности, которую проводит международная правозащитная организация Amnesty International.

В понедельник 21 мая в минском пространстве "210 metrov" планируется совместное мероприятие волонтеров «Весны» и социальной инициативы Alpha Omega, посвященное дню рождения политзаключенного Дмитрия. В этот вечер присутствующих ждет рассказ об истории велосипедного движения "Критическая масса" в Беларуси, правовая оценка случая репрессий в отношении участников "Критической массы", которая состоялась 29 апреля 2016 года, а также подписание писем и открыток к политзаключенным.

Amnesty International призывает всех неравнодушных:

"Давайте забросаем администрацию колонии открытками для Дмитрия (по адресу, приведенному ниже). Администрация колонии не может игнорировать сотни поздравлений с днем рождения! "

Куда писать:

Дмитрий Полиенко

Исправительная колония № 2

Ул. Сикорского, 1

отряд 9

212800, Бобруйск, Беларусь

"Давайте попробуем подарить ему свободу!", - призывает международная правозащитная организация, открывая глобальную акцию в поддержку Дмитрия Полиенко.

Где: пространство "210 metrov", г. Минск, ул. Чапаева, 3.

Когда: 21 мая в 19:00 (понедельник).