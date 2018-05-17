Фотофакт: В Полоцке выпал крупный град
- 17.05.2018, 19:25
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Снимками крупных горошин града многие горожане поделились в соцсетях.
Крупный град выпал в Полоцке, сообщает БелТА.
Кратковременный град прошел в течение нескольких минут около 15.00, сменившись ливнем. Однако этого времени хватило, чтобы успеть заснять крупные горошины и даже измерить их. Снимками града многие горожане поспешили поделиться в соцсетях.
По словам официального представителя Витебского областного управления МЧС Марины Фандо, информации о повреждениях или пострадавших от данного неблагоприятного явления в областное ведомство не поступало.