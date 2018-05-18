Госдеп США: Россия несет ответственность за применение химического оружия в Сирии 18.05.2018, 10:57

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Хизер Нойерт

Фото: East News

Хизер Нойерт сделала официальное заявление.

Россия несет ответственность за использование химического оружия в Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте Госдепа 17 мая.

Нойерт напомнила, что 15 мая Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование хлора в сирийском Серакибе в феврале 2018 года. В организации не сказали, какая из сторон применила химоружие, поскольку мандат ОЗХО на это не распространяется.

"Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она будет гарантировать уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за его дальнейшее использование там", – заявила Нойерт.

Она также отметила, что РФ неоднократно ветировала решение Совета Безопасности ООН о создании механизма привлечения к ответственности виновных в химатаках.

"Мы не остановим наши усилия по поиску правосудия для жертв этих отвратительных нападений с применением химического оружия", – заявила Нойерт.

В применении химического оружия в ходе сирийского конфликта чаще всего обвиняют войска Асада.

Последний крупный инцидент с применением запрещенных веществ произошел 7 апреля 2018 года в Думе. Всемирная организация здравоохранения сообщала, что жертвами химатаки стало 43 человека. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек. Западные страны обвинили в химатаке сирийское правительство.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств применения химического оружия. 19 апреля спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у США есть доказательства попыток Сирии и РФ уничтожить следы химической атаки в Думе.