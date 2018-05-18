Погода в выходные: Завтра будет до +24°С 18.05.2018, 12:39

На этой неделе в Беларуси отмечалась по-летнему неустойчивая погода.

Во многих районах прошли дожди различной интенсивности, местами прогремели грозы. В предстоящие сутки под влиянием фронтальных разделов еще сохранится неустойчивая погода, а в воскресенье с ростом атмосферного давления будет в основном без осадков, но станет прохладнее. Об этом tut.by сообщил Белгидромет Минприроды.

19 мая, в субботу, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +8…14°С, максимальная температура днем в основном +16…21°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +22…24°С.

В воскресенье, 20 мая, на территорию Беларуси распространит влияние антициклон с Западной Европы, который сформирован в более холодном воздухе северных широт — станет прохладнее, особенно в ночные часы. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью понизится до +3…8°С, лишь по юго-востоку страны она не опустится ниже +9…11°С, максимальная температура днем составит +14…21°С.

В понедельник, 21 мая, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +3...8°С, днем при небольшой облачности воздух прогреется до +16…22°С.