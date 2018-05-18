В Польше зарплаты депутатов и чиновников уменьшат на 20% 18.05.2018, 14:08

В силу вступает соответствующий закон.

В Польше оклады чиновников органов местного самоуправления (в том числе войтов, мэров городов и их заместителей) снизятся на 20%. 19 мая в силу вступит распоряжение правительства, регулирующее этот вопрос, передает «Радио Польша».

Распоряжение вступит в силу в рамках принятого Сеймом обновленного закона о работе депутатов и сенаторов, который также предусматривает снижение окладов парламентариев на 20%.