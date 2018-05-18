Audi выпустил идеальный универсал 2 18.05.2018, 18:19

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Audi начал продавать в Германии специальный «горячий» универсал Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition.

В его создании активное участие принимали тюнеры ABT Sportsline, пишет autonews.ua.

Кузов спецверсии окрашен в синий цвет Nogaro Blue, точно такой же, каким был цвет появившегося в 1994 году RS2. Это была, кстати, первая модель RS в линейке Audi. Вот такие ассоциации у тюнингованного универсала. Синий цвет кузова сочетается с большими черными колесными дисками. Выхлопная титановая система придает этому автомобилю целостный, завершенный вид.

Но самые интересные изменения произошли не в дизайне кузова и не в салоне, а под капотом. Инженеры из ателье ABT сумели так модернизировать 4,0 л би-турбо двигатель V8, что его мощность теперь составляет 695 л.с. и 880 Нм кр.м. До 100 км/ч такой универсал разгоняется всего за 3,7 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. Если же добавить пакет Dynamic Package Plus, то максимальная скорость увеличится до 320 км/ч.

В нем удивительно хорошо сочетается прекрасная эстетика Audi и мощный двигатель с огромным крутящим моментам. Разве может такой универсал не понравится? На наш взгляд – это практически идеальный универсал. Жаль только, что всего будет выпущено 150 его экземпляров. Да и цена очень сильно «кусается» — 124 200 евро. Причем цена может даже увеличиться, в зависимости от оборудования, которое захочет покупатель.