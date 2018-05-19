Минская налоговая арестовала шесть машин уличных торговцев 2 19.05.2018, 16:46

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Это только с начала года.

У нелегальных торговцев с начала нынешнего года арестовано шесть машин, сообщает tut.by. В управлении оперативных мероприятий инспекции МНС Беларуси по городу Минску рассказали: с начала 2018 года сотрудники налоговой службы выявили 34 факта незаконной предпринимательской деятельности. Нарушители осуществляли торговлю без государственной регистрации, реализовывали продовольственную и непродовольственную продукцию.

— У нелегальных торговцев с начала года арестовано 6 единиц транспорта. Эта техника использовалась для продажи и перевозки продукции. Общая стоимость изъятой техники — 25 тысяч рублей. Также арест наложен на товары общей стоимостью 11 тысяч 360 рублей. В частности, сала и мясной продукции изъято 637 кг, стеклоомывающей жидкости — 980 л, плодоовощной продукции — 220 кг, рыбы — 54 кг, — сказали в управлении.

По всем выявленным фактам материалы направлены в экономический суд Минска.

Как говорят в инспекции, некоторые нарушители попадаются сотрудникам налоговой систематически. В частности, одну минчанку уличили в таком бизнесе уже в 35-й раз. Женщина 1974 года рождения впервые попала в поле зрения специалистов еще в 2010 году.

— Место нелегальной работы этой дамы — подземный переход на станции метро «Площадь Якуба Коласа» возле Комаровского рынка. В 99% случаев выписанные штрафы гражданка не погашает. Кроме того, она является плательщиком сбора на финансирование государственных расходов, проще говоря, тунеядкой, — рассказали в инспекции.

Какие меры наказания применяют к таким гражданам? После оформления протокола представители налоговой службы направляют материалы в суд. Там выносят решение: штраф с конфискацией товара либо без. Авто, используемые для нелегальной предпринимательской деятельности, также могут быть конфискованы. Кроме того, всем нарушителям предъявляется к уплате единый налог.

Но протоколы и штрафы не всегда оказываются действенной мерой. Пример тому минчанка, попавшаяся на нелегальной торговле уже 35 раз. Именно поэтому теперь информация о подобных гражданах направляется налоговой службой в районные администрации. Там формируются списки торговцев-нелегалов. С 1 января 2019 года такие нарушители будут погашать полную стоимость услуг ЖКХ.

Штраф за нелегальную предпринимательскую деятельность составляет сейчас до 100 базовых величин.