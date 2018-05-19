Иностранные фонды распродали российские акции после отскока 19.05.2018, 19:04

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ФОто: reuters

Суммарный отток зарубежного капитала из РФ составляет сотни миллионов долларов.

Зарубежные инвесторы, охотно скупавшие российские акции на фоне санкционного шока и обвала рынка в апреле, переключились к продажам и фиксации прибыли, пишет сайт finanz.ru.

Все средства, которые пришли на рынок месяц назад, после того, как индексы ММВБ и РТС обвалились на 9-11%, были выведены нерезидентами к 9 мая, следует из данных EPFR Global и etf.com.

За последние две недели суммарный отток зарубежного капитала из акций РФ составил 330 млн долларов, сообщает в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Почти всю сумму вывели фонды, которые ориентированы исключительно на Россию, - 220 млн долларов на минувшей неделе и 70 млн неделей ранее. Остаток пришелся на фонды, которые покупают РФ "в пакете" с другими развивающимися рынками.

Продажи нерезидентов были видны на рынке практически каждый день в мае, рассказывает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

Крупнейший в США биржевой фонд, инвестирующий в российские акции, - VanEck Vectors Russia ETF - фиксировал отток средств в течение 5 из 7 последних торговых дней. С 2 мая фонд был вынужден продать бумаг на 127,7 млн долларов, чтобы покрыть вывод средств клиентами.

В результате из фонда ушло 70% денег, которые были вложены в покупку акций на минимумах рынка - с 10 по 13 апреля.

Из фонда iShares MSCI Russia ETF инвесторы выводили деньги 4 и 7 мая, вынудив продажи на 23,13 млн долларов. Из фонда Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающего российские акции с тройным плечом, ушло 4,32 млн долларов.

Отток иностранной ликвидности с рынка происходит на фоне оценки инвесторами новых назначений в правительстве, а также общего оттока капитала из развивающихся стран в гособлигации США, говорит Веселов: по мере того, как доходности американских бумаг растут, у глобальных фондов появляется все больше оснований вкладывать в treasuries.

По данным Bank of America Merrill Lynch, общий отток капитала с развивающихся рынков на минувшей неделе достиг 3,6 млрд долларов и стал рекордным с декабря 2016 года.

Одновременно нерезиденты начали продавать российский госдолг, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: на неделе, завершившейся 9 мая, фонды вывели из ОФЗ и корпоративных облигаций 110 млн долларов, а за две недели - 170 млн.

Россия страдает вместе с другими странами EM, попавшими под каток растущего доллара и повышения процентных ставок в США: чтобы остановить отток капитала, центробанки уже начинают ужесточение денежной политики, указывает глава аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

ЦБ Аргентины был вынужден поднять ключевую ставку до 40% на фоне обвала песо, а в четверг впервые с 2014 года стоимость займов повысил центрбанк Филиппин.

О повышении ставок Банком России пока речи не идет, однако масштабы возможного смягчения политики значительно уменьшились: планы повышения налогов (введение налога с продаж, отмена льгот по НДС) создают риск инфляции, которая уже в начале следующего года может превысить цель ЦБ (4%), говорит Тремасов.

В этих условиях центробанк, вероятно, пойдет лишь на одно снижение ставки в этом году, а вероятность того, что рынок российского госдолга вернется к досанкционным отметкам, снижается, отмечает он: "Скорее всего, минимальные уровни доходности на рынке ОФЗ в этом году мы уже увидели".