Диетолог назвала пять главных продуктов мая 19.05.2018, 20:22

Эти сезонные продукты стоит включить в свой рацион, чтобы получить максимум витаминов для здоровья и энергии.

Секрет сезонных продуктов состоит в том, что в них максимально высокая концентрация полезных веществ, а, чтобы насытиться, достаточно небольших порций, пишет украинский диетолог и фитнесс-тренер Татьяна Годард для «Нового времени».

Вместе с ними вы употребляете много клетчатки, которая мягко чистит кишечник, улучшает пищеварение и помогает расщеплять жиры и сахара. Худеть на сезонных овощах и фруктах особенно приятно: быстро, вкусно и полезно. Приятный бонус: клетчатка поддерживает стабильный уровень сахара в крови, поэтому у вас нет скачков аппетита и перепадов настроения, что при переходе на новую систему питания особенно важно. Давайте посмотрим, чем мы можем полакомиться в мае.

Редис

Этот яркий корнеплод появляется раньше других сезонных овощей, будто специально – чтобы его не пропустили. Потому что чем дальше, тем конкуренция становится более высокой, а фанатов редиса не так уж много. И зря. Ведь это настоящий кладезь витаминов, прежде всего, группы В, которые улучшают обмен веществ, нормализуют работу иммунной и нервной систем. Есть в редисе еще один полезный компонент для нервов – ниацин. Так что будете есть редьку – станете спокойными и уравновешенными. А заодно и похудеете, поскольку ниацин также помогает переводить сахара и жиры в энергию.

Редис богат минералами: калием, кальцием, фосфором, натрием, железом и магнием, а еще аскорбиновой кислотой. Они необходимы для здоровья десен, сосудов, костей и зубов, укрепления иммунитета.

Ко всему прочему редис обновляет и очищает клетки, улучшает проницаемость клеточных мембран для питательных веществ. А это залог здоровья, красоты и молодости.

Редис вкусен и с нежирным йогуртом, и с оливковым или растительным маслом. Витаминная бомба: редис со свежей зеленью и оливковым маслом. Можно добавить немного сырых семян, которые вам нравятся. Мой любимый салат: с редисом, морковью, йогуртом и тыквенными семечками. Можно положить немного феты. Салат из редиса прекрасно дополнит белковые продукты, позволит им легче усвоиться.

Капуста

Уже созрела молодая капуста, в которой есть практически все группы витаминов и микроэлементов. Но главный в этом овоще – витамин С, необходимый для поддержания иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Молодая капуста нормализует работу кишечника, помогает избавиться от запоров. А содержащийся в ней витамин U рекомендован при гастрите и язве желудка. В капусте также есть калий, кальций, цинк, железо, фосфор, необходимые для кровеносных сосудов, сердца, костей и зубов.

Молодая капуста способствует ускорению метаболизма: пищеварительная система работает быстрее, что приводит к снижению веса. Клетчатка, содержащаяся в молодой капусте, очищает кишечник и налаживает его работу, что также важно и для похудения, и для здоровья в целом.

Листья молодой капусты нежные и сочные, из них получаются вкуснейшие супы, пироги, салаты, гарниры, рагу, котлеты, голубцы. Но лучшее ее есть все же в составе салатов, потому что при термической обработке теряется большая часть полезностей.

Морковь

Этот корнеплод изобилует витамином А, необходимым для нормального зрения. Кроме того, он поддерживает отличное состояние кожи и слизистых оболочек. Чтобы организм быстрее усвоил витамин А, морковь нужно употреблять с небольшим количеством жира – например, оливковым маслом, семенами или орехами, йогуртом или сметаной.

Морковь также чрезвычайно полезна для печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка и других органов. Эфирные масла из моркови успокаивают, налаживают работу нервной системы, а бета-каротин улучшает работу легких.

По способности сдерживать образование жиров в организме морковь из овощей уступает только капусте, поэтому это один из самых полезных для похудения овощей.

Шпинат

В мае также начинается сезон шпината – невероятно полезного и богатого витаминами листового овоща. Это настоящий рекордсмен по содержанию йода, которого у большинства из нас критично мало. Этот элемент позволяет сохранить здоровье щитовидной железы, помогает усваиваться питательным веществам и участвует во всех жизненно важных процессах в организме.

Высокое содержание калия в шпинате защищает сердце, а большое количество клетчатки и хлорофилла прекрасно чистят кишечник.

Шпинат выводит из организма токсины, укрепляет зубы, десна, замедляет процессы старения.

Этот овощ хорош как в составе зеленых коктейлей, салатов, так и в качестве гарнира к блюдам, начинок для пирогов, добавки в омлеты, супы, пасты. Но полезнее всего, безусловно, сырой продукт.

Клубника

Как и все ягоды, клубника богата антиоксидантами, необходимыми для здоровья, красоты и молодости. Согласно научным исследованиям, клубничные антиоксиданты разрушают клетки рака молочной железы, усиливая действие противораковых препаратов.

Витамин С из клубники укрепляет иммунную систему, а куркумин и кверцетин выводят токсины из мышечной ткани, предотвращают появление артрита и болей в суставах. Клубника полезна для сердца (содержит калий и магний), эндокринной системы, предупреждает риск возникновения диабета.

Эта ягода содержит физетин, который стимулирует работу мозга, улучшает память и борется с болезнью Альцгеймера. Кроме того, ягода является хорошим мочегонным средством, позволяет вывести из организма лишнюю жидкость, улучшить работу почек.

Ко всему прочему, клубника является эффективным средством в борьбе с лишним весом и стимулирует сжигание жира.

Часто в свежих овощах, фруктах, зелени содержатся нитраты. Чтобы их вывести, продукты достаточно замочить в течение трех часов в холодной воде. Кроме того, срезать близкую к ботве часть. С капусты нужно снять несколько верхних листьев, а кочерыжку не использовать.

При всей их безусловной пользе, упомянутые хиты мая можно есть не всем, как и любые другие продукты. Поэтому перед употреблением обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями.