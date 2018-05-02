Недолгий полет «Мотор Сич» в Беларуси 2.05.2018, 16:25

Еще одна история о том, как инвесторам работается в Беларуси «через кабинет» Лукашенко.

Управление Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводит проверку на ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». В особенности проверяющих интересует деятельность украинского инвестора ПАО «Мотор Сич».

Как сообщалось ранее, в конце апреля президент украинской компании Вячеслав Богуслаев покинул Беларусь после собрания акционеров авиаремонтного завода. При этом он не смог улететь на личном самолете, который не выпустили из страны.

В марте же появились сообщения о том, что власти готовятся вернуть контрольный пакет Оршанского авиаремонтного завода.

«Салідарнасць» вспоминает вкратце, как развивались основные события вокруг предприятия.

2011-й

Государство продало акции ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» закрытому акционерному обществу «Системы инвестиций и инноваций» (Беларусь) и публичному акционерному обществу «Мотор Сич» (Украина).

Соответствующее распоряжение подписал правитель. До этого момента в уставном фонде предприятия было 99,2% акций. В результате продажи украинская компания получила около 60% акций.

Планировалось, что на оршанском заводе «Мотор Сич» будет модернизировать вертолеты Ми-2 и Ми-8.

2014-й

События в Крыму и Донбассе перекроили планы украинской компании, чья деятельность в большой степени была связана с российским рынком. В 2014-м тема Оршанского авиаремонтного завода несколько раз поднималась на уровне главы государства.

Посещая в апреле того года ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах, Александр Лукашенко заговорил о необходимости перевооружения белорусской армии. При этом он привел в пример оршанский завод в качестве «подходящей площадки для производства вертолетов»:

— Что такое произвести сегодня в Орше вертолет? Не проблема, если там будет компания «Мотор Сич» с двигателем. Двигатель есть, еще купить пару-тройку сложных приборов, которые, может быть, и не надо у нас производить. А все остальное — бери и клепай, делай корпус.

В июле 2014-го глава правительства Михаил Мясникович в целом позитивно оценил работу оршанского завода, подчеркнув, что это говорит о правильном пути развития предприятия.

А спустя несколько месяцев власти начали бить тревогу.

В октябре руководитель страны выразил обеспокоенность работой завода в Орше на встрече с руководством «Мотор Сич». Уже тогда Лукашенко прозрачно намекнул на возможность возврата предприятия государству:

— Скажу больше: если бы вы пришли на это предприятие перекантоваться, как у нас говорили, или пережить какие-то времена, или сделать еще что-то второстепенное, и не было перспективы — неважно, это акционерное общество или нет, приобрели его или не приобрели — у нас есть жесткий опыт поведения с такими акционерами и такими «пришельцами». Мы с ними разрывали отношения, даже с американскими компаниями. Шуму, гвалту было много, но все понимали, что мы правы.

Смягчив тон словами о том, что «предприятие работает не хуже, по крайней мере, чем было, даже лучше работает», Лукашенко рассказал о белорусских традициях в приватизации:

— Вы, конечно, можете подумать, что я не рыночно рассуждаю, ведь предприятие частное. Знаете, если бы вы его создавали с нуля, возможно, я бы не вмешивался в вопросы деятельности предприятия, за исключением прав работников, в том числе руководителей. Вот их права: они должны работать, получать достойную заработную плату, их никто не должен обижать. И чтобы предприятие работало по закону. Все! Дальше я никуда не вмешиваюсь, если это частное предприятие, созданное своими руками. Коль оно приватизировано, у нас практика такая, что мы его контролируем.

В конце встречи с руководством «Мотор Сич» правитель еще раз напомнил о правилах работы инвесторов в Беларуси:

— Вы должны знать мою идеологию и мой подход к этим вопросам. Если у вас будут какие-то вопросы, вы мне их задайте, но если мы с вами определимся и договоримся строить отношения исходя именно из этих идеологических постулатов, то мы всегда будем работать успешно, и вы никогда не будете иметь проблем в Беларуси. Это я вам гарантирую.

На следующий день на пресс-конференции для журналистов региональных российских СМИ Лукашенко упомянул «Мотор Сич», говоря о том, что «высокие технологии — это наше направление».

Июль 2015-го

Производство вертолетов Ми-2 МСБ, начатое в 2015 году, является перспективной программой, реализация которой способна укрепить позиции Оршанского авиаремонтного завода на рынке, сообщали государственные СМИ.

Май 2018-го

Прошло чуть менее трех лет и предприятие снова попало в поле зрения прессы. На этот раз речь идет о возможной его национализации.

На текущей неделе украинского бизнесмена Богуслаева ждут в администрации Лукашенко. «Будут обсуждать будущее завода. По моей информации, он уже согласен отдать завод государству», — накануне сказал источник портала. — По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь».