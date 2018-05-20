СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ предлагали Трампу помощь на выборах 20.05.2018, 9:20

Адвокаты Трампа-младшего утверждают, что предложение не было принято.

Газета New York Times в субботу сообщила, что накануне выборов 2016 года представители Саудовской Аравии и Объединенных арабских эмиратов заявили о своей заинтересованности в победе Дональда Трампа, предложив помощь команде будущего президента, сообщает «Голос Америки».

Как утверждает издание, в августе 2016 года старший сын будущего главы Белого дома, Дональд Трамп-младший провел в своем офисе в нью-йоркском небоскребе Trump Tower встречу с Джорджем Нэйдером, представлявшим интересы арабских монархий Залива.

На встрече также присутствовал израильский политтехнолог Джоел Замел, предложивший план проведения кампании в социальных сетях. Пока не известно, принял ли это предложение избирательный штаб Трампа.

Сообщение New York Times стало первым свидетельством того, что заинтересованность в победе Дональда Трампа на выборах, кроме России, выражали и другие страны.

Адвокат Дональда Трампа-младшего Алан Фатервас заявил изданию, что его клиент действительно «помнит о встрече с участием Эрика Принса, Джорджа Нэйдера и еще одним человеком, который возможно был Джоелом Замелем».

По утверждению представителя сына президента США, «они предложили проект, связанный с социальными сетями или маркетинговой стратегией, который не заинтересовал его (Трампа), и на этом контакты прекратились».