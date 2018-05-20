Премьер-министр Македонии озвучил новое название страны 20.05.2018, 9:55

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По вопросу переименования будет проведен референдум.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония.

Он отметил, что уже обсудил новое название со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, пишет "Новое Время" со ссылкой на The Washington Post.

"Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски - Republic of Ilinden Macedonia, на албанском - Republika Ilindenase e Maqedonisё", - заявил Заев.

Премьер-министр сообщил, что по вопросу переименования будет проведен референдум.