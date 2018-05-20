В числе погибших в авиакатастрофе на Кубе 20 священников 20.05.2018, 11:28

ФОто: reuters

Всего в катастрофе Boeing 737 погибли 110 человек.

Кубинский Совет церквей заявил, что среди погибших в авиакатастрофе на Кубе — 20 священников Евангельской церкви, сообщает AP.

— В том самолете были 10 пар пасторов, 20 человек, — подтвердил Маите Кесада, член совета.

Группа провела несколько дней на встрече в столице и возвращалась в их дома и храмы в области Ольгина.

BBC со ссылкой на министра транспорта Кубы сообщает, что всего в катастрофе погибли 110 человек. На борту было 113 человек — 102 кубинца, 3 туриста, 2 иностранных резидента и 6 членов экипажа. В больнице в критическом состоянии находятся три женщины.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу. Авиакатастрофа произошла в 19.08 по минскому времени (12.08 по местному). По словам очевидцев в аэропорту Гаваны, самолет через несколько минут после взлета превратился в «огромный огненный шар». Потерпевший крушение Boeing был взят в аренду у мексиканской авиакомпании, заявил руководитель Корпорации гражданской авиации Кубы Роберто Пенья Сампер в интервью государственному телевидению.

Сообщается, что бортовые самописцы найдены.