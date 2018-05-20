СМИ: Принц Гарри подарил жене кольцо принцессы Дианы 20.05.2018, 13:53

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Фото: reuters

Журналисты заметили на руке Меган Маркл кольцо, принадлежавшее матери принца Гарри.

Британский принц Гарри подарил своей жене, герцогине Меган, кольцо, принадлежавшее его матери, принцессе Диане, пишет «Гордон» со ссылкой на Daily Mail.

Когда герцоги ехали на прием, устроенный в честь их свадьбы в резиденции принца Чарльза, на пальце Меган было замечено кольцо с аквамарином. Издание утверждает, что ранее оно принадлежало Диане.

После гибели принцессы Дианы в 1997 году Гарри забрал себе обручальное кольцо, изготовленное ювелирным домом Garrard, оно не является эксклюзивным.

Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком 19 мая в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка.

Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекса.