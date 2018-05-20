Ученые: Фитнес-приложения бесполезны для здоровья 20.05.2018, 18:07

Ученые сравнили фитнес-приложения для здоровья и сообщили об их бесполезности для человека.

Коллектив специалистов Университета Бонда в Квинсленде провел мониторинг эффективности системы работы специальных программ для занятий спортом, которые позиционируют себя как полезные, передает vistanews.ru.

Журнал Nature опубликовал результаты проверки, и важность для организма подтвердили лишь у программы Get Happy за 60 долларов.

Ученые сравнили фитнес-приложения для здоровья и сообщили об их бесполезности для человека. Причиной стало фальшивое использование программ в качестве продукта, «влияющего на здоровье». К тому же, разработчики не проверяют свои новинки на деле в реальности жизни среднестатистического гражданина.

Научной подверженности методов также не прилагается к фитнес-приложениям. Бесполезность для здоровья подразумевают большинство популярных программ. Подтвердить свою уникальность смогло приложение Get Happy, при этом интересно, что оно платное, и цена составляет 60 долларов.