Установлено точное место легендарной битвы при Головчине 20.05.2018, 18:20

Головчинское сражение 1708 года под Оршей неудачно сложилось для российской регулярной армии.

Вышел 11-й выпуск военно-исторического сборника «Могилевский поисковый вестник». В нем напечатаны неизвестные до этого результаты разведывательной экспедиции по местам Великой Северной войны 1708 года, передает 6tv.by .

Головчинское сражение 1708 года неудачно сложилось для российской регулярной армии. Но оно вскрыло недостатки в управлении войсками и помогло лучше подготовиться к новым сражениям (Доброе, Лесная, Полтава). 310 лет прошло со дня легендарной битвы, но земля еще хранит немало свидетельств той далёкой войны. Поисковый клуб «ВИККРУ» в ходе разведывательной экспедиции установил точное место «где в последний раз взошла звезда счастья Карла XII». До этого считалось, что события при Головчине развивались в несколько другом месте.