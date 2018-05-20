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Лидер Палестины третий раз за неделю попал в больницу

  • 20.05.2018, 18:43

Махмуд Аббас прошел осмотр в больнице после операции, которая была проведена ранее.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на государственное агентство WAFA.

По его данным, врачи осмотрели президента после сделанного ему в госпитале Рамалле незначительного хирургического вмешательства на среднем ухе. Результаты тестов были отличными, и Аббас покинул больницу.

Президенту Палестины сделали операцию 15 мая, в тот же день его выписали. По данным Reuters, которое ссылается на слова одного из палестинских чиновников, говорящего на условиях анонимности, 82-летний Аббас был госпитализирован в ночь с субботы на воскресенье, после того как у него поднялась высокая температура. Чиновник отметил, что температура, возможно, была результатом воспаления недолеченного уха.


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