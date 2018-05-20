ЧМ-2018: США победили Канаду и завоевали «бронзу» 20.05.2018, 19:11

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ФОто: reuters

В поединке за третье место ЧМ по хоккею-2018 сборная США оказалась сильнее команды Канады - 4:1.

США — Канада — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Канадцы впервые за четыре года остались без медалей чемпионата мира. А сборная США впервые за три года попала на пьедестал, передает «Прессбол».

Финал чемпионата мира пройдет 20 мая. Сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии. Игра начнется в 21.15.