ЧМ-2018: США победили Канаду и завоевали «бронзу»
- 20.05.2018, 19:11
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В поединке за третье место ЧМ по хоккею-2018 сборная США оказалась сильнее команды Канады - 4:1.
США — Канада — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Канадцы впервые за четыре года остались без медалей чемпионата мира. А сборная США впервые за три года попала на пьедестал, передает «Прессбол».
Bronze for @usahockey! #IIHFWorlds pic.twitter.com/3BN6k3ylnl— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2018 г.
Финал чемпионата мира пройдет 20 мая. Сборная Швеции сыграет с командой Швейцарии. Игра начнется в 21.15.