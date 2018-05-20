Эстония и Швеция объявили о совместных военных учениях 1 20.05.2018, 21:04

В программе - круглосуточные полеты и учебные воздушные бои.

Вооруженные силы Швеции в конце мая проведут ежегодные военные учения, в которых впервые будут принимать участие эстонские ВВС. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщила пресс-служба армии Эстонии, передает DW.

"После восстановления независимости это будут первые учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции", - заявил исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии Рийво Валге. Учения он назвал "интересным вызовом" и "возможностью отработать сотрудничество в сфере обороны".

На авиабазу под Таллином должна прибыть шведская эскадрилья из 8 самолетов, на которой будут дислоцированы около ста шведских военнослужащих. Полеты будут осуществляться круглосуточно - как над территорией Швеции, так и над территорией Эстонии. Учебные воздушные бои пройдут только в воздушном пространстве Швеции.