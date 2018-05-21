Названы пять технологий, которые изменят авто до неузнаваемости 3 21.05.2018, 8:08

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Автомобиль будущего будет обладать революционными возможностями.

Развитие технологий в автомобильной промышленности не стоит на месте, каждый год производители удивляют чем-то новым.

Специалисты составили ТОП-5 впечатляющих инноваций в авто, который представили в концептах, пишет vistanews.ru.

Лидером ТОП-5 впечатляющих инноваций стал «прозрачны» капот концептуального Land Rover Discovery Vision, который оснащен камерами и датчиками.

Дорога под авто проектируется на лобовое стекло и позволяет видеть все нежелательные неровности. Единственным минусом технологии стала её цена, которая со временем может стать меньше.

Следом идет система контролирующая здоровье пассажиров и водителя от Ford, которая контролирует состояние людей с помощью большого количества сенсоров и датчиков. Предполагается, что система будет работать в паре с автопилотом и позволит отвозить водителя в больницу.

Тройку лидеров замыкают сенсорные голограммы BMW, которые являются усовершенствованными системами управления голосом и жестами.

На четвертом месте в рейтинге оказались энергетические панели кузова от Volvo, которые станут прорывом и будут популярны, поскольку спрос на электрокары растет, а литий-ионные аккумуляторы долго заряжаются и имеют ряд других недостатков.

Замыкает ТОП-5 впечатляющих инноваций в авто система автопилота, которую компании продолжают развивать.