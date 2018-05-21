В Тихом океане появится первая в мире «плавающая» нация с правительством и криптовалютой 2 21.05.2018, 10:22

Проект стоит $50 миллионов.

Первая в мире независимая плавающая нация, которая начнет свою деятельность в Тихом океане в 2022 году, будет существовать вне правительственных постановлений и использовать собственную криптовалюту «Vayron», пишет altcoin.info.

В планах будет видное морское городское государство с 300 домами, а также несколько гостиниц, ресторанов, офисов и т. д., построенных в Тихом океане у острова Таити.

Автор проекта, стоимостью 37 миллионов фунтов стерлингов (50 миллионов долларов США), — основатель PayPal Питер Тил. Пилотная версия программы запускается в партнерстве с правительством Полинезии и поддерживается движением ученых, филантропов и инвесторов.

Натали Мезза-Гарсия, политолог и исследователь проекта «Плавающий остров», говорит, что жители острова будут свободны от «колеблющихся геополитических влияний и вопросов торговли». Выступая перед CNBC , г-жа Мезза-Гарсия, исследователь Университета Уорвика, сказала:

«Для этого проекта проводятся испытания на полинезийских островах. Это регион, где земля опирается на кораллы, и который постепенно уходит под воду. Как только мы увидим, как работает этот первый остров, у нас будет доказательство концепции планирования островов для размещения климатических беженцев».

Схема заключается в создании некоммерческого института Seasteading Institute и Blue Froniters, который наряду с инвестиционным фондом Thiel будет принимать благотворительные пожертвования посредством токенов собственной криптовалюты Vayron.

При строительстве зданий будут использоваться местный бамбук, кокосовое волокно, древесина и переработанный металл и пластик.

Питер Тил хочет создать независимую нацию, которая плавает в международных водах и действует в рамках своих собственных законов, чтобы «освободить человечество от политиков».

На плавучем острове, помимо 300 жилых домов разместят аквакультурные фермы, медицинские учреждения, медицинские исследовательские учреждения и устойчивые энергетические электростанции. Предполагается, что первыми жителями плавучего города станут 300 человек.