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Cергей Румас о деревообработке: Полнейший зоопарк

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  • 21.05.2018, 14:25
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Cергей Румас
Фото: ctv.by

Все девять модернизированных заводов по деревообработке в 2017 году принесли убытки.

Председатель правления Банка развития Сергей Румас прокомментировал модернизацию деревообработки , которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сообщает tut.by:

— Сегодня каждое предприятие деревообработки — это нормально функционирующие промышленное предприятие, которое своевременно рассчитывается по всем своим обязательствам. Ни у одного из предприятий сегодня нет задолженности по кредитам перед каким-либо коммерческим банком. И сегодня комбанки конкурируют между собой за обслуживание предприятий деревообработки, — рассказал банкир.

При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная:

— Зоопарк полнейший. К сожалению. Есть хорошие предприятия, такие как «Мостовдрев» и «Речицадрев». Это два безусловных лидера.

Напомним, все 9 модернизированных заводов по деревообработке в 2017 году принесли убытки.


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