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Все девять модернизированных заводов по деревообработке принесли убытки

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  • 9.05.2018, 16:04
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В предприятия было вложено более миллиарда долларов.

Все 9 модернизированных заводов по деревообработке в 2017 году принесли убытки. Предприятия, в обновление которых с 2007 по 2013 годы в общей сложности вложено более $1 млрд, в прошлом году стоили белорусской экономике ещё примерно $55 млн., передает «Еврорадио».

Финансовая поддержка деревообработки началась в 2007 году. С согласия Лукашенко в течение шести лет кредиты на общую сумму более 1 миллиарда евро получили "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", "Ивацевидрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "Фандок", "Могилевдрев", "Мозырский ДОК". Через какое-то время чиновники стали называть обновление деревообрабатывающей отрасли модернизацией. Это же слово после приклеилось и к "перестройке", начатой властями на цементных заводах.

Например, ОАО "Ивацевичдрев", которое, как и другие предприятия по деревообработке, входит в концерт "Беллесбумпром", с 2008 по 2013 год получило 34 кредита на 111 506 823,7 евро, 147 551 728,79 российских рублей, 171 031,36 долларов США. Напомним, таких заводов в Беларусь девять.

По расчетам чиновников, деревообрабатывающие заводы давным-давно должны приносить прибыль. Но кто-то просчитался, и они до сих пор остаются убыточными. Чтобы оплачивать хотя бы счета за электроэнергию и проценты по уже взятым кредитам, они получают новые займы от государства.

Сроки окончания модернизации неоднократно переносились и срывались. Комитет госконтроля выявил ряд нарушений при модернизации. Директор "Борисовдрева" Владимир Мальцев даже попал под суд — правда, позже был освобождён прямо в зале суда.

В октябре 2015 года глава "Банка развития" Сергей Румас докладывал Лукашенко, что шесть из девяти деревообрабатывающих предприятий "имеют определенный потенциал и могут выйти на рентабельную работу". Но, как видим, за два года этого так и не произошло.


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