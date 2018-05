Названы лучшие подводные снимки 2018 года 21.05.2018, 14:31

Главную награду получило фото со дна Красного моря.

C 2014 года в Великобритании проводится конкурс подводной фотографии Britain’s Underwater Photographer of the Year (UPY). Награды присуждаются в следующих номинациях: «Широкоугольный объектив», «Макросъемка», «Затонувшие корабли», «Поведение», «Портрет», «Ч/Б», «Компактная камера», «Подающие надежды», и в трех номинациях для снимков, сделанных в водоемах Великобритании, сообщает popmech.ru.

Главную награду конкурса в этом году получил немецкий фотограф Тобиас Фрайдрих за панорамный снимок затонувшего в Красном море британского корабля времен Второй мировой:

Победители других номинаций — в галерее: