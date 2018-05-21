В десятках польских городов началась акция «Бело-красный путь» 21.05.2018, 18:22

Фото: PAP/Andrzej Grygiel

По случаю 100-летия независимости Польши в почти 120 городах будет показана выставка «Отцы независимости».

В нескольких десятках польских городов началась акция «Бело-красный путь - Моя Независимая». Ее автором является Институт национальной памяти Польши. В рамках инициативы, связанной с 100-летием независимости Польши, в почти 120 городах будет показана выставка «Отцы независимости». Одновременно будут проходить лекции, конкурсы и художественные мероприятия, передает «Польскае Радыё».

Экспозиция представляет фигуру Юзефа Пилсудского, Романа Дмовского, Игнатия Дашиньского, Игнатия Подеревского, Войцеха Корфанты и Винцента Витоса.

В Институте национальной памяти рассказывают, что не зря цикл «Бело-красный путь - Моя Независимая» попал в малые города. «Мы знаем, что эта большая история Польши происходила тоже там. Это не только Краков, Варшава и не только эти большие отцы независимости. Каждый из этих городков имеет свою историю, также их жители обрели независимость», - рассказывает директор ИНП Яцек Шарек.

В Институте говорят, что выставка «Отцы независимости» - это акция, предусмотренная на годы. В сентябре будущего года она попадет во все средние школы. Ученики также получат специальные флешки с образовательными материалами, связа