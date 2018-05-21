Фотофакт: В РФ женщина за рулем БелАЗа раздавила КамАЗ

Фотофакт: В РФ женщина за рулем БелАЗа раздавила КамАЗ4
- 21.05.2018, 18:30
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В аварии с участием бензовоза и грузового гиганта никто не пострадал.
Кузбасские полицейские составили административный протокол на 38-летнюю женщину — водителя БелАЗа, которая въехала в автоцистерну КамАЗа, сообщили РИА “Новости” в региональном главке МВД.
Инцидент произошел в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия. Водитель спецтехники после заправки по неосторожности столкнулась с автоцистерной, повредив левую сторону КамАЗа. Никто не пострадал.
Участники ДТП самостоятельно составили схему аварии и приехали в ГИБДД для регистрации происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по статье "Нарушение правил маневрирования". Виновнице ДТП назначили штраф в размере 500 российских рублей.
Прошла мимо и не заметила:— kamenskiy evgeny (@odikov) 21 мая 2018 г.
На кузбасском разрезе женщина за рулем БелАЗа раздавила бензовоз pic.twitter.com/AJLtxAzEQf