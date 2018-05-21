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Фотофакт: В РФ женщина за рулем БелАЗа раздавила КамАЗ

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  • 21.05.2018, 18:30
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В аварии с участием бензовоза и грузового гиганта никто не пострадал.

Кузбасские полицейские составили административный протокол на 38-летнюю женщину — водителя БелАЗа, которая въехала в автоцистерну КамАЗа, сообщили РИА “Новости” в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в Киселевске на технологической дороге угольного предприятия. Водитель спецтехники после заправки по неосторожности столкнулась с автоцистерной, повредив левую сторону КамАЗа. Никто не пострадал.

Участники ДТП самостоятельно составили схему аварии и приехали в ГИБДД для регистрации происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по статье "Нарушение правил маневрирования". Виновнице ДТП назначили штраф в размере 500 российских рублей.


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