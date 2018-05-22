Вальтер Санчес: Требуем разрешить Федыничу выезд из Беларуси 1 22.05.2018, 10:26

Фото: svaboda.org

Лидера профсоюза РЭП включили в состав международной профсоюзной делегации.

Председатель независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Беларуси Геннадий Федынич, которого в Беларуси обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», включен в состав делегации глобального профсоюза IndustriALL, которая будет участвовать в конференции Международной организации труда (МОТ) в Женеве, передает «Радыё Свабода».

«Участие Федынича в конференции МОТ мы считаем необходимым, поэтому просим разрешить ему выехать временно из Беларуси. Мы беремся гарантировать его возвращение на родину», - написано в письме за подписью генерального секретаря IndustriALL Вальтера Санчеса на имя Следственного комитета Беларуси. Следователи пока не озвучивают своего решения.

«Я спросил нескольких следователей, выпустят ли они меня из Беларуси? Ответ был одинаков: «Вы же сами знаете, что решение будем принимать не мы», - сказал Геннадий Федынич.

Конференция МОТ пройдет с 28 мая по 8 июня. В ней будет участвовать правительственная делегация Беларуси. Кроме представителей государства, МОТ приглашает и независимые профсоюзы, в том числе и Геннадий Федынич. Но он под подпиской о невыезде, покидать Беларусь ему запрещено.

Глобальный союз IndustriALL объединяет более 50 миллионов промышленных работников в 140 странах мира.

Что нового в «деле профсоюзов»

Геннадий Федынич сказал, что 21 мая вместе с Игорем Комлик должен посетить Следственный комитет для ознакомления с «делом профсоюзов». Однако вчера профсоюзные активисты туда не пошли, так как их адвокат занят в другом процессе.

«А без него мы решили к следователям не ходить. Те, правда, просят, чтобы мы поспешили. Они хотят, чтобы мы завершили ознакомление с документами до 25 мая. Мы в ответ предложили, чтобы они разрешили переснять материалы дела. Они сказали, что это нецелесообразно», - сказал глава профсоюза РЭП.

По закону Федынич и Комлик должны ознакомиться со своим делом не более чем за один месяц. А впервые они получили доступ к материалам 8 мая.

Cупольная місія Міжнароднай канфэдэрацыі прафсаюзаў і міжнароднага аб’яднаньня прафсаюзаў прамысловых рабочых сьвету IndustriALL падчас сустрэчы ў Мінпрацы, 18 красавіка

Обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК), за что грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

По такой же статьи в 2011 году посадили председателя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого, который был приговорен к 4,5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, но освобожден через три года. Белорусские, европейские и американские правозащитники признали Беляцкого политзаключенным, приговор был назван политически мотивированным.

Суд может состояться уже в июне. Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич от начала следственных действий в августе 2017 года остается под подпиской о невыезде.