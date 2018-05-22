Опубликован топ-5 по-настоящему мощных внедорожников 22.05.2018, 12:16

Названы автомобили, способные покорить любую местность.

Современные автолюбители из различных уголков земного шара все чаще отдают предпочтение автомобилям подгруппы внедорожников. В рейтинге car.ru упоминаются некоторые автомодели прошлых лет, имеющие действительно мощный силовой агрегат.

Лидером ТОП-5 назван Dodge Power Wagon. Данное авто создавалось по спецзаказу и существует только в единственном экземпляре.

Далее идет Toyota Mega Cruiser. Автомобиль оснащается 4,1-литровым мотором. Однако при всем при этом остается одним из экономных среди внедорожников.

"Бронза" у Spyker D12 Peking to Paris, силовой агрегат которого выдает 500 л.с.

Комбат Т98 российского производства назван самым быстроходным из бронированных машин.