закрыть
22 мая 2018, вторник, 12:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Опубликован топ-5 по-настоящему мощных внедорожников

  • 22.05.2018, 12:16

Названы автомобили, способные покорить любую местность.

Современные автолюбители из различных уголков земного шара все чаще отдают предпочтение автомобилям подгруппы внедорожников. В рейтинге car.ru упоминаются некоторые автомодели прошлых лет, имеющие действительно мощный силовой агрегат.

Лидером ТОП-5 назван Dodge Power Wagon. Данное авто создавалось по спецзаказу и существует только в единственном экземпляре.

Далее идет Toyota Mega Cruiser. Автомобиль оснащается 4,1-литровым мотором. Однако при всем при этом остается одним из экономных среди внедорожников.

"Бронза" у Spyker D12 Peking to Paris, силовой агрегат которого выдает 500 л.с.

Комбат Т98 российского производства назван самым быстроходным из бронированных машин.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип