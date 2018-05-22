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Лукашенко назначил новых послов и ректоров вузов

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  • 22.05.2018, 14:24
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Диктатор провел кадровые перестановки.

Лукашенко 22 мая рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БелТА.

Правитель назначил бывшего пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция.

Александр Лукашевич назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр.

Лукашевич был заместителем начальника главного консульского управления МИД Беларуси.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов.

Качанов до этого был начальником главного информационно-аналитического управления МИД Беларуси.

Кроме того, Владимир Астапенко, посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, назначен послом в Чили по совместительству. Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник также будет работать в должности постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.

Геннадий Пальчик, работавший в должности председателя Высшей аттестационной комиссии Беларуси, назначен на должность ректора Академии управления при Лукашенко.

Вадим Богуш назначен ректором Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. До настоящего времени он занимал пост первого замминистра образования.

Диктатор также согласовал назначение Александра Драгана ректором Брестского государственного технического университета, который был деканом машиностроительного факультета этого вуза.


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