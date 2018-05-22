Игрок брестского «Динамо» побил давний рекорд розыгрышей Кубка Беларуси 22.05.2018, 17:44

Джоэл Фамейе

Фото: dynamo-brest.by

Ганский форвард Джоэл Фамейе установил уникальное достижение.

Ганский форвард брестского «Динамо» Джоэл Фамейе забивал в семи кряду матчах Кубка Беларуси-2017/18 — 8 голов, передает «Прессбол».

Таким образом, пал рекорд Дмитрия Мозолевского, который в турнире-2006/07, кстати, тоже в составе брестского «Динамо», поражал ворота соперников в шести встречах подряд (9 голов).

Кроме того, Фамейе — единственный футболист в истории Кубка Беларуси, сыгравший во всех поединках своего клуба, начиная с 1/16 финала и заканчивая финалом. И во всех отличался забитыми мячами!