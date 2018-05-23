Майк Пенс: Ливийский сценарий для КНДР - не угроза, а скорее факт 3 23.05.2018, 7:34

1,238

Майк Пенс

Фото: Getty Images

У Ким Чен Ына один выход – принять условия США.

Северную Корею может ждать ливийский сценарий, если Ким Чен Ын не пойдет на сделку с США. Об этом сказал вице-президент США Майкл Пенс в интервью FoxNews.

На замечание, что такое сравнение может быть расценено как угроза, Пенс ответил: "Я думаю, это больше факт".

В начале 2000-х лидер Ливии Моаммар Каддафи отказался от ядерной сделки взамен на смягчение санкций. Через несколько лет Каддафи убили повстанцы при поддержке США.

Ранее президент Трамп пригрозил Ким Чен Ыну судьбой бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи в случае отказа от сделки по ядерной программе Пхеньяна.

15 мая власти КНДР отменили встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Встреча была запланирована на 16 мая.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын должны встретиться в Сингапуре, но встреча под угрозой отмены.