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СМИ: Россия может заменить посла в Беларуси

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  • 23.05.2018, 10:52
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Александр Суриков
Фото: bymedia

Место Сурикова в Минске может занять главный инициатор торговых войн.

Чиновник запомнился белорусам как главный инициатор торговых войн в бытность работы главой Росельхозпрода.

Инсайдерский телеграм-канал «Незыгарь», который специализируется на сливах из высших эшелонов российской власти сообщает имя чиновника, который в скором времени может стать послом России в Беларуси.

Это бывший министр сельского хозяйства, а ранее губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В новом правительстве Дмитрия Медведева его сменил Дмитрий Патрушев, пишет «Наша Ніва».

В настоящее время послом России в нашей стране является 77-летний Александр Суриков. Он пребывает на этом посту уже аномально долго для дипломата — с 2006 года. Похоже, скоро Сурикова отправят в отставку.

Кто же такой Александр Ткачев? Ему 57 лет, родом из Краснодарского края. Карьеру строил в сельском хозяйстве, основал крупнейший в регионе агропромышленный комплекс.

В 1990-е входил в ельциновское политическое движение «Наш дом — Россия», потом переметнулся в КПРФ. Избирался от компартии в Государственную думу, его активно поддерживали казаки. Любопытно, что в парламенте Ткачев одновременно входил в две депутатские группы: «За атлантический диалог», которая выступала за сотрудничество с НАТО, и «АнтиНАТО».

С 2001 года Ткачев — губернатор Краснодарского края. На выборы шел под лозунгом «Хозяйственник. Политик. Патриот». Выдвигал лозунг «Кубань — для кубанцев». А также говорил, что на Кубани «нет места для цыган, турок-месхетинцев, курдов и инакомыслящих», за что обвинялся в шовинизме. С 2005 года — член путинской «Единой России». При нем оказывалось давление на общественные организации и журналистов края.

С 2015 года — министр сельского хозяйства России. Именно Ткачев предлагал уничтожать попадающие на территорию страны санкционные продукты.

Семье Ткачева принадлежит один из крупнейших в России агрокомплекс, специализирующийся на птицеводстве, свиноводстве и производстве молока.

Может быть, именно поэтому Ткачев настолько рьяно выступал против белорусской продукции на российском рынке. В апреле он посоветовал белорусам искать другие рынки сбыта. А еще ранее он убеждал, что поставки из Беларуси разрушат «наш рынок».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» (2014 год). В тот самый год попал в список чиновников, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.


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